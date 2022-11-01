Губернатор Волгоградской области 1 ноября на заседании оперативного штаба по режиму повышенной готовности объявил о завершении призыва в регионе в рамках частичной мобилизации.

Данный вопрос, сообщает ИА «Высота 102», стал первым в повестке.

– Информирую вас, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации на территории Волгоградской области завершен, – сказал, в частности, Андрей Бочаров. – Мобилизационное задание, установленное для Волгоградской области в рамках частичной мобилизации, выполнено.

Как и заявлял ранее министр обороны Сергей Шойгу, дальнейшее комплектование частей и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации будет осуществляться в Волгоградской области за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту. Это же озвучил сегодня и Андрей Бочаров.

– Первоочередное внимание мы уделяем личному составу, призванному с территории Волгоградской области и зачисленному в воинские части и соединения, имеющие местом постоянной дислокации территорию Волгоградской области, а в настоящее время выполняющие задачи СВО. По согласованию с командирами частей и соединений, в рамках созданного по инициативе наших ветеранов регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, в зону СВО продолжаются поставки специального оборудования, техники и специальной экипировки, в том числе не предусмотренных штатными нормами довольствия, но необходимых нашим военнослужащим, – добавил губернатор Волгоградской области.

Напомним, что по решению Андрея Бочарова, в Волгоградской области семьи добровольцев получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Также для таких семей разработан пакет мер социальной поддержки.