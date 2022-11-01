Губернатор Волгоградской области сегодня, 1 ноября, проведет заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения режима повышенной готовности.

Как сообщает ИА «Высота 102», предполагается, что речь пойдет о реализации мер в соответствии с Указом Президента РФ, направленных на устойчивость социально-экономической ситуации в регионе.

Напомним также, что накануне Андрей Бочаров озвучил задачи по проведению в Волгоградской области масштабных учений по гражданской обороне. Мероприятия запланированы на 8 ноября. Профильным ведомствам поручено главой региона проверить готовность всех систем к чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.