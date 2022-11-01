Волгоградцам сообщили, где ждать водовозок 1 ноября: список адресов

Жителям Ворошиловского и Советского районов Волгограда, оставшимся без водоснабжения из-за аварии на коллекторе в сквере Пахмутовой, сотрудники регионального МЧС России сегодня, 1 ноября, продолжают подвозить автоцистерны с водой. Как сообщает ИА «Высота 102», курсировать водовозки будут с 07.00 до 22.00.
— Водой обеспечиваются социальные объекты и жилые массивы Советского и Ворошиловского районов. Вода доставляется горожанам адресно — заявки формируются администрациями районов. Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения, — заявили в областном главке МЧС.
В спасательном ведомстве уточнили, что с помощью пожарных автоцистерн организован подвоз воды для технических нужд населения. В свою очередь подвоз питьевой воды осуществляется силами ООО «Концессии водоснабжения».
Публикуем адреса, куда направлены автоцистерны:
Ворошиловский район
с 07.00 до 22.00
Череповецкая, 3
Дубовская, 3
Елецкая, 4
Елецкая, 10
Елецкая, 16
Профсоюзная, 23
Социалистическая,
Огарева, 29
Симбирская, 43
Буханцева, 2А
Ростовская, 9
Череповецкая, 1 А
Ростовская, 11
Дубовская, 14
Ростовская, 17
Дубовская, 18
Кузнецкая, 77
Кузнецкая, 83
Ардатовская, 2
Буханцева, 52
Ардатовская, 1
Буханцева, 66
Гродненская, 10
Кузнецкая, 93/8
Комитетская, 54/1
Буханцева, 70
Чигиринская, 2
Кузнецкая, 32
Огарева, 21 Б
Академическая, 11
Канунникова, 9
Козловская, 4
Социалистическая, 14
Профсоюзная, 19
Академическая, 30
Череповецкая, 5
Елецкая, 3
Липецкая, 1
Липецкая, 7
Липецкая, 3 А
Буханцева, 30
Буханцева, 32
Кузнецкая, 67
Кузнецкая, 71
Елесеева, 5
Буханцева, 42
Буханцева, 48
Кузнецкая, 73
Советский район
с 07.00 до 22.00
Тулака, 7
Шефская, 82/1
35-й Гвардейской, 4
Гвоздкова, 12
пересечение улиц Алексеевской и Урюпинской
50 лет ВЛКСМ, 2
Малиновского, 6
Тюленева, 17
Уточняется, что информацию о подвозе воды можно узнать по телефонам горячих линий:
Единый телефон горячей линии 8(8442) 39-70-03
Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 8(8442) 97-60-00
Телефон горячей линии для жителей Советского района 8(8442) 41-69-51, 41-49-22
Телефон единой дежурной диспетчерской службы Волгограда 8(8442) 95-95-81
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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