Волгоградцам сообщили, где ждать водовозок 1 ноября: список адресов

Жителям Ворошиловского и Советского районов Волгограда, оставшимся без водоснабжения из-за аварии на коллекторе в сквере Пахмутовой, сотрудники регионального МЧС России сегодня, 1 ноября, продолжают подвозить автоцистерны с водой. Как сообщает ИА «Высота 102», курсировать водовозки будут с 07.00 до 22.00.

— Водой обеспечиваются социальные объекты и жилые массивы Советского и Ворошиловского районов. Вода доставляется горожанам адресно — заявки формируются администрациями районов. Данная работа будет продолжена до стабилизации ситуации с водоснабжением населения, — заявили в областном главке МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что с помощью пожарных автоцистерн организован подвоз воды для технических нужд населения. В свою очередь подвоз питьевой воды осуществляется силами ООО «Концессии водоснабжения».

Публикуем адреса, куда направлены автоцистерны:

Ворошиловский район

с 07.00 до 22.00

Череповецкая, 3

Дубовская, 3

Елецкая, 4

Елецкая, 10

Елецкая, 16

Профсоюзная, 23

Социалистическая,

Огарева, 29

Симбирская, 43

Буханцева, 2А

Ростовская, 9

Череповецкая, 1 А

Ростовская, 11

Дубовская, 14

Ростовская, 17

Дубовская, 18

Кузнецкая, 77

Кузнецкая, 83

Ардатовская, 2

Буханцева, 52

Ардатовская, 1

Буханцева, 66

Гродненская, 10

Кузнецкая, 93/8

Комитетская, 54/1

Буханцева, 70

Чигиринская, 2

Кузнецкая, 32

Огарева, 21 Б

Академическая, 11

Канунникова, 9

Козловская, 4

Социалистическая, 14

Профсоюзная, 19

Академическая, 30

Череповецкая, 5

Елецкая, 3

Липецкая, 1

Липецкая, 7

Липецкая, 3 А

Буханцева, 30

Буханцева, 32

Кузнецкая, 67

Кузнецкая, 71

Елесеева, 5

Буханцева, 42

Буханцева, 48

Кузнецкая, 73

Советский район

с 07.00 до 22.00

Тулака, 7

Шефская, 82/1

35-й Гвардейской, 4

Гвоздкова, 12

пересечение улиц Алексеевской и Урюпинской

50 лет ВЛКСМ, 2

Малиновского, 6

Тюленева, 17

Уточняется, что информацию о подвозе воды можно узнать по телефонам горячих линий:

Единый телефон горячей линии 8(8442) 39-70-03

Телефон горячей линии для жителей Ворошиловского района 8(8442) 97-60-00

Телефон горячей линии для жителей Советского района 8(8442) 41-69-51, 41-49-22

Телефон единой дежурной диспетчерской службы Волгограда 8(8442) 95-95-81

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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