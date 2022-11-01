К утру 1 ноября в пойме реки Царица в Ворошиловском районе продолжаются восстановительные работы на месте коммунальной аварии в сквере Пахмутовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию, работы по ремонту разрушенного магистрального коллектора ведутся в круглосуточном режиме.





— На площадку аварийно-восстановительных работ привезли партию новых трубопроводов для укладки второй нитки канализационного коллектора, — сообщается в официальном Telegram-канале мэрии Волгограда. — На первой нитке канализационного коллектора завершаются сварочные работы, одновременно при помощи тяжелой спецтехники идет формирование песчаной подушки под сетью.

Уточняется, что продолжительность сварочных работ обусловлена сложной геометрией стыков трубопровода в точке соединения существующего и нового фрагментов коллектора. При этом сварочные работы на каждом участке одновременно ведут несколько бригад.





Ранее информагентство сообщало о трехчасовом перерыве на площадке аварийно-восстановительных работ. Причиной послужило пробивание засора и последующая промывка 50-метрового участка сети, проходящего от места работ в направлении главной канализационной насосной станции. Затем сварочные работы были продолжены.

Тем временем в соцсетях жители Советского и Ворошиловского районов города-героя продолжают задаваться вопросом «где вода?!!». В редакцию ИА «Высота 102» продолжают поступать жалобы волгоградцев.

— Обещали еще вчера дать воду, а что по факту? Ничего нет. Нам что делать? Сколько еще ждать? — возмущается жительница дома № 36 по улице Буханцева.

Накануне замглавы Волгограда Олег Тетерятник заявил о запуске трех котельных в Волгограде — «Элеваторсервис», «ВолГУ» и котельная 451.

Фото: администрация Волгограда / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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