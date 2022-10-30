Волгоградский врач рассказал о 7 симптомах смертельно опасного состояния

Накануне прошел Всемирный день борьбы с инсультом. Главный врач клинической станции скорой медицинской помощи Волгограда Денис Козлов рассказал ИА «Высота 102» о том, как распознать инсульт и правильно себя вести до приезда экипажа врачей.

Инсульт называют внезапный перебой кровоснабжения, который приводит к гибели нервных клеток. По данным открытых источников, в России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. Каждый год погибает около 200 000 человек, примерно столько же — остаются инвалидами.

— К факторам риска, провоцирующим развитие заболевания, можно отнести избыточный вес, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, гипертонию, употребление алкоголя и наркотиков, а также курение, — рассказал информагентству специалист. — В группу риска входят люди старше 45 лет и те, кто имеет генетическую предрасположенность к данному заболеванию.

По словам Дениса Козлова, характерные симптомы инсульта — острая головная боль, сопровождаемая тошнотой и рвотой, анемия или слабость руки или ноги.

— Также к симптомам относят нарушение речи, потерю равновесия, головокружение и потерю сознания, — отмечает врач. — Нельзя сбрасывать со счетов низкое или наоборот повышенное артериальное давление.

Медик уточняет, что распознать критическое состояние помогут следующие маркеры.

— При инсульте человек не может улыбнуться — уголок его рта опущен, а при попытке поднять обе руки, одна из них останется неподвижной, — говорит главный врач. — Также стоит обратить внимание на речь — она становится неразборчивой.

При появлении первых симптомов инсульта нужно срочно вызвать скорую помощь. Необходимо рассказать диспетчеру о своих подозрениях и точно описать все, что произошло.

— После того, как вы вызвали бригаду медиков необходимо уложить человека, голова при этом должны быть приподнята, а при рвоте ее следует повернуть на бок, — резюмирует Козлов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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