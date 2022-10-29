Общество

Матери мобилизованного волгоградца починили старую крышу

Общество 29.10.2022 08:00
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29.10.2022 08:00



Рабочая группа по оказанию поддержки семьям мобилизованных граждан Ленинского района организовала ремонт ветхой кровли женщине, сын которой попал под частичную мобилизацию. Как сообщил глава района Андрей Денисов, в состав рабочей группы входят сотрудники социальных служб, которые стараются к каждой семье подходить индивидуально.
- При осуществлении подомового обхода семей мобилизованных граждан сотрудниками администрации и социальных служб района была выявлена проблема с кровлей жилого дома у жительницы села Заплавное Елены Владимировны Конопатовой, мамы мобилизованного, - рассказал глава района. - Данный вопрос был рассмотрен мною вместе с  коллегами на очередном заседании рабочей группы.
По его словам, помощь в ремонте оказали социально-ответственные предприниматели района.



- Совместными усилиями на сегодняшний день кровля отремонтирована, - заявил Денисов.
Фото: Андрей Денисов, ВК
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