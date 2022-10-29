Матери мобилизованного волгоградца починили старую крышу









Рабочая группа по оказанию поддержки семьям мобилизованных граждан Ленинского района организовала ремонт ветхой кровли женщине, сын которой попал под частичную мобилизацию. Как сообщил глава района Андрей Денисов, в состав рабочей группы входят сотрудники социальных служб, которые стараются к каждой семье подходить индивидуально.

- При осуществлении подомового обхода семей мобилизованных граждан сотрудниками администрации и социальных служб района была выявлена проблема с кровлей жилого дома у жительницы села Заплавное Елены Владимировны Конопатовой, мамы мобилизованного, - рассказал глава района. - Данный вопрос был рассмотрен мною вместе с коллегами на очередном заседании рабочей группы.

По его словам, помощь в ремонте оказали социально-ответственные предприниматели района.













- Совместными усилиями на сегодняшний день кровля отремонтирована, - заявил Денисов.

Фото: Андрей Денисов, ВК

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