Меры поддержки семей мобилизованных утверждены в Волгограде: список

Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 18 октября, утвердили дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам заседания принят соответствующий региональный закон.
Законодательная новелла предусматривает следующую помощь женам и детям мобилизованных:
- Бесплатная юридическая помощь. Семьи мобилизованных смогут получать бесплатные юридические консультации, которые будут осуществлять специалисты Государственного юридического бюро Волгоградской области, адвокаты и уполномоченные органы региональной власти. Также члены семей мобилизованных могут рассчитывать на содействие в составлении правовых документов. При необходимости юристы будут представлять интересы волгоградцев в суде, государственных и муниципальных учреждениях, различных организациях.
- Бесплатное питание для школьников. Детей мобилизованных, которые учатся в 5-11 классах, обеспечат бесплатным питанием. Горячие обеды будут выдавать детям в муниципальных образовательных учреждениях.
- Сертификаты для детей в здравницы и оздоровительные лагеря Волгоградской области. Оплата путевок будет осуществляться из средств областного бюджета.
- Бесплатное двухразовое питание для студентов ссузов. В дни занятий и практической подготовки дети мобилизованных, обучающиеся очно в государственных учреждениях среднего профессионального образования, будут получать питание.
- Стипендия для студентов ссузов. Указанной выше категории жителей Волгоградской области ежемесячно будет выплачиваться региональная именная стипендия в размере 1100 рублей.
- супруга (супруг);
- несовершеннолетние дети;
- дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях;
- лица, находящиеся на иждивении мобилизованного гражданина.