Облдума утвердила меры поддержки семей добровольцев и контрактников

Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 27 октября, приняли закон, которым в регионе вводятся дополнительные меры социальной поддержки контрактников и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

– Документ предусматривает комплекс мероприятий для семей защитников Отечества, которые принимают участие в качестве добровольцев и по контрактам, заключенным после 24 февраля 2022 года, в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины, – сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Семьи контрактников и добровольцев могут рассчитывать теперь на те же меры поддержки, которые ранее были введены в отношении семей мобилизованных. А это, напомним:

– получение бесплатной юридической помощи,

– предоставление сертификатов на отдых и оздоровление детей в учреждениях Волгоградской области с полной оплатой их стоимости за счет средств регионального бюджета.

– назначение именных стипендий для студентов ссузов в размере 1100 рублей ежемесячно.

– бесплатное питание для студентов ссузов и школьников с 5 по 11 классы в муниципальных учреждениях.

Напомним, накануне губернатор Волгоградской области также объявил о том, что добровольцам будет оказана единовременная денежная помощь в размере 100 тысяч рублей. В регионе, по словам Андрея Бочарова, данную выплату уже получили 50% семей мобилизованных.