В Камышинский районный суд Волгоградской области направлено уголовное дело в отношении 57-летней жительницы города Петров Вал, которая в августе этого года несколько раз ударила по голове топором собственного сына. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина, в отношении женщины утверждено обвинение по статье о покушении на убийство.

– 7 августа текущего года, находясь у себя во дворе, женщина занималась хозяйством, а именно копала картошку. При этом ее 38-летний распивал спиртное и на все просьбы женщины помочь отвечал отказом. В итоге между ними возникла ссора, в ходе которой женщина схватила топор и несколько раз ударила по голове сына. Опомнившись, она вызвала скорую и мужчина был оперативно доставлен в больницу, – сообщает Оксана Черединина.

Благодаря помощи врачей, пострадавший выжил. А вот на женщину было возбуждено уголовное дело. Жительница Камышинского района не стала отрицать вины и во всем созналась.

– Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом СУ СКР по Волгоградской области города Камышина, – уточняет представитель прокуратуры. – Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.