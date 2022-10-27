Первый снег выпал на севере Волгоградской области

Общество 27.10.2022 10:45
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27.10.2022 10:45
Зима досрочно пришла в северные районы Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», жители Камышина сегодня, 27 октября, публикуют из города снежные фотографии.
– С первым снегом, – написал автор под одним из фото.
В комментариях читатели написали, что снег также выпал в Котовском районе в селе Мокрая Ольховка.
В областном центре, который находится в 200 км южнее Камышина, сегодня дождливая погода и 9-балльные пробки из-за потопа на Нулевой продольной магистрали.
Эту дорогу и ранее неоднократно затапливало во время дождей. Сегодня ситуация повторилась.
Фото: «Подслушано Камышин», ВК
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