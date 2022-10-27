В Волгограде «никогда такого не было, и вот опять». Город сковали километровые пробки из-за потопа на Нулевой продольной и тут же появившихся то тут, то там ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сервис «Яндекс. Карты», в городе-герое отмечаются 9-балльные пробки.

Затруднения наблюдаются во всех районах. Как сообщают читатели информагентства, рокадная дорога буквально ушла под воду. Согласно данным «Яндекс. Карты», из-за дождя и аварий образовалась пробка протяженностью более двух километров от спуска у Мамаева кургана до спасательной станции напротив склона у 7-й Гвардейской.





— Традиционно Нулевая утонула. Чуть дождь — так вселенский потоп. Тонет весь город, а ведь это даже не ливень, — рассказывает раздосадованный волгоградец.

Очевидцы рассказали, что ночью начался дождь, размывший склон у дороги. Из-за этого потоки воды с землей устремились на дорогу. Сообщается, что затоплена целая полоса, сложилась аварийно-опасная ситуация. Это уже привело к небольшому ДТП: столкнулись коммунальная техника и легковушка.





Автомобильный 6-километровый затор растянулся от остановки «Стадион Монолит» до памятника Ленину в центре города.





Возможно, что на дороги города снова выпустят инновационную технику для борьбы с лужами. Ранее ИА «Высота 102» сообщало о планах МБУ «Северное» по закупке роботизированной телеинспекционной системы. Уточнялось, что подобная техника будет мониторить трубопроводы городской ливневой канализации.





Фото и скриншоты: читатели ИА «Высота 102» / «Яндекс. Карты»