Происшествия

Водитель Kia на скорости врубилась во встречную «Ниву», по дороге в ЦРБ умер мужчина

Происшествия 26.10.2022 16:18
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26.10.2022 16:18

В Киквидзенском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения 26 октября погиб 73-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ГУ МВД России, погибший в момент ДТП находился за рулем отечественной «Нивы». Предполагаемая виновница аварии – 40-летняя водитель Kia.

Авария произошла утром – около 07.30 – на 66-м километре трассы Самойловка-Шумилинская.

По предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель Kia, двигаясь со стороны станицы Преображенской в сторону села Мачеха, совершила выезд на полосу встречного движения, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – На встречной полосе произошло столкновение иномарки и автомобиля «Нива», которым управлял 73-летний водитель. 

На момент приезда бригады скорой помощи пенсионер был еще жив, однако скончался по пути в больницу. 

В результате ДТП также пострадала 18-летняя пассажирка Kia. Девушка доставлена в Киквидзенскую ЦРБ, – уточняют полицейские. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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