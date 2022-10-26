В Киквидзенском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения 26 октября погиб 73-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ГУ МВД России, погибший в момент ДТП находился за рулем отечественной «Нивы». Предполагаемая виновница аварии – 40-летняя водитель Kia.

Авария произошла утром – около 07.30 – на 66-м километре трассы Самойловка-Шумилинская.

– По предварительным данным, 40-летняя женщина-водитель Kia, двигаясь со стороны станицы Преображенской в сторону села Мачеха, совершила выезд на полосу встречного движения, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – На встречной полосе произошло столкновение иномарки и автомобиля «Нива», которым управлял 73-летний водитель.

На момент приезда бригады скорой помощи пенсионер был еще жив, однако скончался по пути в больницу.

– В результате ДТП также пострадала 18-летняя пассажирка Kia. Девушка доставлена в Киквидзенскую ЦРБ, – уточняют полицейские.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области