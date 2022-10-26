Семьям мобилизованных волгоградцев назвали телефон на случай невыплат 100 тыс. рублей

Семьям мобилизованных жителей Волгоградской области назвали номер контакт-центра, позвонив на который они могут пожаловаться по вопросу невыплаты положенных 100 тысяч рублей. Также сотрудники контакт-центра, по сведениям профильного комитета администрации Волгоградской области, должны проконсультировать жителей региона, чьи родственники убыли в зону СВО, и по другим вопросам.

– Помощь в решении социальных вопросов теперь можно получить, обратившись в региональный единый контакт-центр по бесплатному номеру 8-800-600-0000. Одновременно здесь работают около 30 специалистов, которые консультируют по пенсионному и социальному страхованию, предоставляют информацию в сфере медико-социальной экспертизы, труда и занятости, помогают разобраться в различных социальных ситуациях, – сообщили в региональном комитете социальной защиты. – С 25 октября единый контактный центр позволяет получить информацию и решить вопросы широкого социального спектра — например, узнать о полагающихся выплатах, субсидиях и компенсациях, услугах стационарного и нестационарного обслуживания. Сюда же за дополнительной социальной поддержкой могут обратиться семьи мобилизованных. Напомним, решением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в регионе разработан и действует целый ряд мер поддержки этой категории граждан.

Волгоградцев предупреждают, что при звонке на указанный номер телефона первым делом они услышат виртуального помощника, который отвечает на самые популярные, типовые вопросы.

– Для детализации информации робот переведет вызов на операторов — специалисты дают индивидуальные консультации, предоставляют данные о статусе рассмотрения заявления, финансировании, назначении меры социальной поддержки и т.д., – уточняют в региональном комитете.

Единый контакт-центр Волгоградской области работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 по телефону: 8 800 6 000 000.