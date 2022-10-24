Неизлечимый вирус поразил коров на ферме в Волгоградской области









Ограничительные мероприятия введены в Сосновском сельском поселении Руднянского района Волгоградской области из-за вспышки лейкоза у коров.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ областного комитета ветеринарии, опасное заболевание обнаружено в животноводческом хозяйстве. Из-за этого на территории сельского поселения запрещена торговля продукцией животноводства, кормами и кормовыми добавками, вывоз животных, выпас неблагополучного поголовья, проведение сельскохозяйственных ярмарок и пр. Не допускается посещение этой территории посторонними лицами, кроме персонала и специалистов ветслужбы.

Лейкоз крупного рогатого скота – вялотекущее онкологическое заболевание опухолевой природы. Вылечить его невозможно. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, лимфоцитозом, возникновением новообразований. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека.



