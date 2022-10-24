Общество 24.10.2022 12:35
0
24.10.2022 12:35
Отопительный сезон до сих пор не начался в трех социальных учреждениях города Новоаннинский Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в районной администрации, отопления нет в ДК «Победа» и двух школах, одна их которых находится в этом же здании, а другая рядом. Все соцучреждения запитаны от одной ведомственной котельной.
– Тепла нет, так как газовый счетчик находится на поверке в центре стандартизации и метрологии в Волгограде. В течение 2-3 дней прибор поступит обратно, тепло дадут. Нужно немного подождать, – так прокомментировали ситуацию в администрации района.
Срок поверки прибора учета заканчивался в октябре текущего года. Почему счетчик нельзя было направить на эту процедуру раньше, в администрации ответить затруднились.
В ДК «Победа» сообщили, что даты поверки устанавливают не они, сдвинуть их практически невозможно из-за большого количества аналогичных заявок в центре стандартизации.
– Там знаете какая очередь? Все расписано, – сообщили ИА «Высота 102» в ДК «Победа».
В спортивной школе, которая снимает помещения в этом ДК, сообщили, что из-за отсутствия отопления занятия проводятся, если позволяет температура в помещениях.
Редакция обратилась за комментарием в ФБУ «Волгоградский ЦСМ», специалисты которого осуществляют поверку таких приборов учета.
- ФБУ «Волгоградский ЦСМ» не имеет полномочий указывать организациям, когда именно сдавать средства измерений в поверку. В соответствии с действующим законодательством РФ в области обеспечения единства измерений контроль за своевременностью проведения поверки средств измерений лежит на их владельце, - сообщили ИА «Высота 102» в учреждении.
Сроки поверки определяются договором и в среднем составляют 10 дней. Если по результатам проведенных исследований средство измерений признается непригодным к применению, то требуются его настройка или ремонт. Все дальнейшие действия согласовываются с заказчиком.
В ФБУ «Волгоградский ЦСМ» также пояснили, что поверку средств измерений в Волгоградской области проводят и другие аккредитованные организации, перечень которых имеется на сайте Федеральной службы по аккредитации.
- Дополнительно сообщаем, что средства измерений МБУК «Центр культуры и искусства» (г. Новоаннинский Волгоградская область) поступили на поверку в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» 18 октября 2022 г. В настоящее время рассматриваемые средства измерений находятся в работе. Работы будут завершены в максимально короткий срок, - заверили в учреждении.
Здесь также отметили, что обращение о сокращении срока выполнения работ по поверке от МБУК «Центр культуры и искусства» не поступало.
Обладмин: с начала года в регионе ввели в строй 110 новых объектов24.10.2022 14:05
Общество 24.10.2022 14:05
В Волгограде Василий Андрущенко возглавил областной Совет ветеранов спорта24.10.2022 13:12
Общество 24.10.2022 13:12
Фантомного продавца рыбы разоблачили в Волгограде24.10.2022 13:12
Общество 24.10.2022 13:12
Под Волгоградом компенсацию за укус бродячей собаки взыскали с администрации24.10.2022 12:43
Общество 24.10.2022 12:43
«Как ходить к мальчишкам?»: родители погибших в СВО солдат напомнили Блошкину об обещанном визите в Камышин24.10.2022 12:27
Общество 24.10.2022 12:27
Волгоградских хлебопеков оштрафовали за отсутствие туалетов24.10.2022 09:46
Общество 24.10.2022 09:46
В Волгоградской области нашли мертвой бывшую учительницу24.10.2022 08:03
Общество 24.10.2022 08:03
Дожди и ночные морозы обещают в Волгоградской области23.10.2022 20:45
Общество 23.10.2022 20:45
ФСБ и Генпрокуратуру просят вернуть волгоградское время23.10.2022 19:44
Общество 23.10.2022 19:44
Массовый крестный ход пройдет по центру Волгограда23.10.2022 18:53
Общество 23.10.2022 18:53
Подрядчик капремонта устроил лютую жизнь собственникам двух МКД под Волгоградом23.10.2022 14:51
Общество 23.10.2022 14:51
Новая группа беженцев с детьми прибыла в Волгоград из ДНР и ЛНР23.10.2022 08:52
Общество 23.10.2022 08:52
В Волгограде раненым в СВО бойцам устроили позитивный вечер23.10.2022 08:36
Общество 23.10.2022 08:36
Отключения ТВ и радио с 24 октября начнутся в Волгоградской области23.10.2022 08:08
Общество 23.10.2022 08:08
«Нужны дроны и люди»: в глубинке Волгоградской области разыскивают пропавшую пенсионерку22.10.2022 21:39
Общество 22.10.2022 21:39