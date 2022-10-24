







Отопительный сезон до сих пор не начался в трех социальных учреждениях города Новоаннинский Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в районной администрации, отопления нет в ДК «Победа» и двух школах, одна их которых находится в этом же здании, а другая рядом. Все соцучреждения запитаны от одной ведомственной котельной.

– Тепла нет, так как газовый счетчик находится на поверке в центре стандартизации и метрологии в Волгограде. В течение 2-3 дней прибор поступит обратно, тепло дадут. Нужно немного подождать, – так прокомментировали ситуацию в администрации района.

Срок поверки прибора учета заканчивался в октябре текущего года. Почему счетчик нельзя было направить на эту процедуру раньше, в администрации ответить затруднились.

В ДК «Победа» сообщили, что даты поверки устанавливают не они, сдвинуть их практически невозможно из-за большого количества аналогичных заявок в центре стандартизации.

– Там знаете какая очередь? Все расписано, – сообщили ИА «Высота 102» в ДК «Победа».

В спортивной школе, которая снимает помещения в этом ДК, сообщили, что из-за отсутствия отопления занятия проводятся, если позволяет температура в помещениях.

Редакция обратилась за комментарием в ФБУ «Волгоградский ЦСМ», специалисты которого осуществляют поверку таких приборов учета.

- ФБУ «Волгоградский ЦСМ» не имеет полномочий указывать организациям, когда именно сдавать средства измерений в поверку. В соответствии с действующим законодательством РФ в области обеспечения единства измерений контроль за своевременностью проведения поверки средств измерений лежит на их владельце, - сообщили ИА «Высота 102» в учреждении.

Сроки поверки определяются договором и в среднем составляют 10 дней. Если по результатам проведенных исследований средство измерений признается непригодным к применению, то требуются его настройка или ремонт. Все дальнейшие действия согласовываются с заказчиком.

В ФБУ «Волгоградский ЦСМ» также пояснили, что поверку средств измерений в Волгоградской области проводят и другие аккредитованные организации, перечень которых имеется на сайте Федеральной службы по аккредитации.

- Дополнительно сообщаем, что средства измерений МБУК «Центр культуры и искусства» (г. Новоаннинский Волгоградская область) поступили на поверку в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» 18 октября 2022 г. В настоящее время рассматриваемые средства измерений находятся в работе. Работы будут завершены в максимально короткий срок, - заверили в учреждении.

Здесь также отметили, что обращение о сокращении срока выполнения работ по поверке от МБУК «Центр культуры и искусства» не поступало.







