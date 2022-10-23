«Держали оборону всей улицей»: под Волгоградом нечаянно сожгли одноэтажный дом









Деревянный одноэтажный дом сгорел в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в городе Фролово по всей площади горело домовладение площадью 100 кв.м. Пожарные расчеты боролись с огнем около часа. Строение сгорело дотла. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В местных пабликах жители Фролово рассказывают, что дом был заброшенный, в нем никто не жил.

До приезда пожарных люди пытались сами потушить возгорание, делали все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.

«Держали оборону всей улицей», - говорят фроловчане.

Фото: OFFICIALFROLOVO, ВК



