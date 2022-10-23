«Держали оборону всей улицей»: под Волгоградом нечаянно сожгли одноэтажный дом

Происшествия 23.10.2022 10:30
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23.10.2022 10:30
Деревянный одноэтажный дом сгорел в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в городе Фролово по всей площади горело домовладение площадью 100 кв.м. Пожарные расчеты боролись с огнем около часа. Строение сгорело дотла. К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
В местных пабликах жители Фролово рассказывают, что дом был заброшенный, в нем никто не жил.
До приезда пожарных люди пытались сами потушить возгорание, делали все, чтобы огонь не перекинулся на соседние строения.
«Держали оборону всей улицей», - говорят фроловчане.
Фото: OFFICIALFROLOVO, ВК
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