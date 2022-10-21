В Советском районе Волгограда вечером 21 октября в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель Chery нарушил ПДД, спровоцировав жесткое столкновение.

– По предварительным данным, в 16.45 59-летний водитель Chery, двигаясь по улице Шумского со стороны улицы Грибанова, при повороте налево на улицу Степанищева не представил преимущество движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального ГУ МВД России. – За рулем встречной иномарки находился 32-летний мужчина.

Кроме водителя, в салоне Hyundai находились 28-летняя женщина и 11-месячный ребенок. Все трое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.