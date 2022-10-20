Общество

Семьи мобилизованных волгоградцев освобождают от платы за детские сады

Общество 20.10.2022 17:34
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20.10.2022 17:34



В Волгоградской области семьи мобилизованных стали освобождать от платы за детские сады. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня, 20 октября, на видеоселекторном совещании заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.
- Меры, которые обозначил губернатор — исполняются и находятся под контролем. Все муниципальные районы и городские округа оперативно проводят работу по освобождению семей мобилизованных платы за детские сады. Это очень значимая мера: она была в обращениях самой многочисленной, — отметила Мержоева.
По ее словам, все муниципальные образования региона разработали необходимую нормативную базу для освобождения от платы за детский сад семей мобилизованных. Эта мера поддержки действует на весь период мобилизации. В случае, если оплата была уже внесена, родителям обещают произвести возврат средств с даты зачисления мобилизованного в воинскую часть.
Замгубернатора заявила, что с каждой семьей надо работать индивидуально, чтобы обеспечить максимально адресный подход, учесть все нужды. Для эффективной обратной связи введен еженедельный мониторинг реализации мер поддержки.
Напомним, в Волгоградской области по инициативе губернатора принят целый пакет мер дополнительной поддержки граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Помимо единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для семей мобилизованных доступны и другие меры поддержки в сфере образования и воспитания детей. 

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