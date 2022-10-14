







В Волгоградской области приступили к выплатам по 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня, 14 октября, администрация региона.

- Матпомощь предоставляется мобилизованным гражданам в беззаявительном порядке, согласно спискам, которые формируют воинские части и предоставляют в комитет социальной защиты населения Волгоградской области, - рассказали в обладминистрации. - Средства оперативно направляются в банки для зачисления на лицевой счет мобилизованного гражданина сразу же по результатам обработки и проверки документов, поступивших из воинских частей.

Выплаты осуществляются из резервного фонда администрации Волгоградской области.

Напомним, единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Волгоградской области производится по решению губернатора . Инициативу главы региона об оказании помощи военнослужащим и членам их семей поддержала Волгоградская облдума.

Так, региональным комитетом социальной защиты населения организовано межведомственное взаимодействие с военным комиссариатом Волгоградской области и воинскими частями для получения актуальной информации о мобилизованных гражданах.

- Это необходимо для упрощения механизма получения мобилизованным матпомощи в размере 100 тысяч рублей — без истребования каких-либо документов от военнослужащего и членов его семьи, - пояснили в обладмине.

Вся необходимая информация о том, в чем нуждается каждая семья, будет отражена в социальном паспорте, чтобы они смогли воспользоваться самым широким спектром мер поддержки. На жесткий контроль также поставлены вопросы обратной связи с семьями мобилизованных — по доступности услуг, своевременному и качественному их получению.

Для эффективного информирования военнослужащих и их близких уже организована работа тематических «горячих линий».

Читайте по теме:



