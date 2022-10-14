Общество 14.10.2022 14:23
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14.10.2022 14:23
В Волгоградской области приступили к выплатам по 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня, 14 октября, администрация региона.
- Матпомощь предоставляется мобилизованным гражданам в беззаявительном порядке, согласно спискам, которые формируют воинские части и предоставляют в комитет социальной защиты населения Волгоградской области, - рассказали в обладминистрации. - Средства оперативно направляются в банки для зачисления на лицевой счет мобилизованного гражданина сразу же по результатам обработки и проверки документов, поступивших из воинских частей.
Выплаты осуществляются из резервного фонда администрации Волгоградской области.
Напомним, единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям Волгоградской области производится по решению губернатора. Инициативу главы региона об оказании помощи военнослужащим и членам их семей поддержала Волгоградская облдума.
Так, региональным комитетом социальной защиты населения организовано межведомственное взаимодействие с военным комиссариатом Волгоградской области и воинскими частями для получения актуальной информации о мобилизованных гражданах.
- Это необходимо для упрощения механизма получения мобилизованным матпомощи в размере 100 тысяч рублей — без истребования каких-либо документов от военнослужащего и членов его семьи, - пояснили в обладмине.
Вся необходимая информация о том, в чем нуждается каждая семья, будет отражена в социальном паспорте, чтобы они смогли воспользоваться самым широким спектром мер поддержки. На жесткий контроль также поставлены вопросы обратной связи с семьями мобилизованных — по доступности услуг, своевременному и качественному их получению.
Для эффективного информирования военнослужащих и их близких уже организована работа тематических «горячих линий».
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