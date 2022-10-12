Депутаты одобрили выплаты мобилизованным волгоградцам в сумме 100 тысяч рублей









Сегодня, 12 октября, депутаты Волгоградской областной думы на внеочередном заседании единогласно поддержали инициативы губернатора по мерам социальной поддержки мобилизованным гражданам и членов их семей. Они включают единовременную региональную выплату по 100 тысяч рублей призванным на военную службу по частичной мобилизации и другие меры поддержки мобилизованных и членов их семей.

Как сообщает ИА «Высота 102», в своих выступлениях народные избранники подчеркивали, что поддержка мобилизованных граждан и их семей - первоочередная задача власти.

- Самый главный вопрос, которые задают мобилизованные, - это колоссальное беспокойство за семьи, их финансовую безопасность, - сказал спикер облдумы Александр Блошкин. - Как правило, у многих финансовой подушки безопасности просто нет.

Замгубернатора Волгоградской области Зина Мержоева перечислила пакет мер, который был разработан по поручению главы региона после его встреч с мобилизованными и членами их семей.

Напомним, что накануне глава региона озвучил решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч призванным в ходе частичной мобилизации жителям Волгоградской области. Также предусматривается организация бесплатной юридической помощи семьям, проводивших своих родных на службу в армию. Планируется предоставление детям мобилизованных граждан сертификатов на отдых и оздоровление в организациях, находящихся на территории региона, с полной оплатой их стоимости за счет бюджета.

Среди предложенных мер соцподдержки – предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также назначение и выплата именной стипендии Волгоградской области.

Планируется также обеспечить горячим бесплатным питанием детей мобилизованных граждан, обучающихся в 5-11 классах. Для этого будут внесены изменения в Социальный кодекс.

- На этом этапе оперативность принятия решения и финансовая поддержка семей - это очень важно, - отметила депутат Волгоградской облдумы, председатель регионального отделения «Детского фонда» Ирина Соловьева. По ее словам, реготделение «Детского фонда» также подключилось к этому вопросу и в ближайшее время представит свою программу поддержки.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев отметил, что все расходы, возникшие в результате принятия пакета мер по соцподдерке мобилизованных и членам их семей будут отражены в расходной части бюджета на 2022 год.

Поправки в бюджет будут рассмотрены на ближайшем заседании Волгоградской областной думы, которое планируется на 27 октября.

Фото: Волгоградская областная дума