







В эти минуты депутаты Волгоградской областной думы обсуждают меры по социальной поддержке семей мобилизованных жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, предусматривается организация бесплатной юридической помощи семьям, проводивших своих родных на службу в армию.





Кроме того, планируется предоставление детям мобилизованных граждан сертификатов на отдых и оздоровление в организациях, находящихся на территории региона, с полной оплатой их стоимости за счет бюджета.





Среди предложенных мер соцподдержки – предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также назначение и выплата именной стипендии Волгоградской области.





Планируется также обеспечить горячим бесплатным питанием детей мобилизованных граждан, обучающихся в 5-11 классах. Для этого будут внесены изменения в Социальный кодекс.



