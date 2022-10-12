Общество

"Бесплатные обеды и именные стипендии": депутаты Волгоградской облдумы озвучили меры по социальной поддержке семей мобилизованных

Общество 12.10.2022 10:38
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12.10.2022 10:38



В эти минуты депутаты Волгоградской областной думы обсуждают меры по социальной поддержке семей мобилизованных жителей региона. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, предусматривается организация бесплатной юридической помощи семьям, проводивших своих родных на службу в армию. 

Кроме того, планируется предоставление детям мобилизованных граждан сертификатов на отдых и оздоровление в организациях, находящихся на территории региона, с полной оплатой их стоимости за счет бюджета. 

Среди предложенных мер соцподдержки – предоставление бесплатного горячего питания обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также назначение и выплата именной стипендии Волгоградской области. 

Планируется также обеспечить горячим бесплатным питанием детей мобилизованных граждан, обучающихся в 5-11 классах. Для этого будут внесены изменения в Социальный кодекс. 

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