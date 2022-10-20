Происшествия

В Волгограде ищут без вести пропавшего школьника

Происшествия 20.10.2022 11:29
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20.10.2022 11:29



Полиция ищет в Волгограде 14-летнего Шахруха Эгамбердиева, который накануне вышел после окончания уроков из школы в Тракторозаводском районе и пропал. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, местонахождение несовершеннолетнего до сих пор неизвестно. 
Приметы подростка: азиатской внешности, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет: в черную куртку, джинсы, белую рубашку, черные кроссовки, при себе имеет черный рюкзак.
Граждан, обладающих информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам полиции:
8(8442) 93-01-11 или 02- дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду;
8(8442) 73-10-02 - дежурная часть отдела полиции № 2 (Краснооктябрьский район)  Управления МВД России по городу Волгограду;
+79275242230 – инспектор по делам несовершеннолетних.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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