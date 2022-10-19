Бочаров распорядился подготовить места для приема беженцев

Общество 19.10.2022 16:33
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19.10.2022 16:33
Дополнительные места для размещения жителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей создадут в Волгоградской области.
Владимир Путин, напомним, сегодня, 19 октября, ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
- Ситуация остается непростой. В этой связи поручаю принять меры по созданию на территории Станично-Луганского района и муниципальных образований Волгоградской области дополнительных мест (на первом этапе – до 1000) для размещения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за агрессивных действий киевских властей, — такую задачу поставил сегодня, 19 октября, на оперативном совещании в Волгограде губернатор Андрей Бочаров.
На территории Волгоградской области проживают в пунктах временного размещения, у родственников, друзей, работают и учатся жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации, а также беженцы с территории Украины — им оказывается необходимая помощь и поддержка.
Накануне глава региона побывал в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, где осмотрел восстановленные объекты, провел встречу с руководством республики, органами власти и активом Станично-Луганского района.
В текущем 2022 году перед Волгоградской областью в рамках налаживания мирной жизни в Станично-Луганском районе приоритетно стояли следующие задачи:
— провести все необходимые аварийно-восстановительные работы на системах жизнеобеспечения и социальных объектах района;
— обеспечить плановое начало учебного года;
— оказать содействие в подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к осенне-зимнему периоду;
— обеспечить выполнение задач гуманитарной помощи нуждающимся жителям Донбасса.
- Волгоградская область в полном объеме выполнила стоящие задачи 2022 года по налаживанию мирной жизни в Станично-Луганском районе. Кроме того, в связи с обращениями жителей, руководства района, было принято решение о дополнительных объемах работ, которые в настоящее время ведутся и будут завершены до окончания 2022 года, - сообщил Андрей Бочаров.
Власти Волгоградской области уже приступили к планированию работ на 2023-2024 годы. Губернатор поручил проработать и представить предложения для включения в среднесрочный план дальнейшего социально-экономического развития Станично-Луганского района Луганской Народной Республики на этот период.
Фото: администрации Волгоградской области
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