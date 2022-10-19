Бочаров распорядился подготовить места для приема беженцев









Дополнительные места для размещения жителей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей создадут в Волгоградской области.

- Ситуация остается непростой. В этой связи поручаю принять меры по созданию на территории Станично-Луганского района и муниципальных образований Волгоградской области дополнительных мест (на первом этапе – до 1000) для размещения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за агрессивных действий киевских властей, — такую задачу поставил сегодня, 19 октября, на оперативном совещании в Волгограде губернатор Андрей Бочаров.

На территории Волгоградской области проживают в пунктах временного размещения, у родственников, друзей, работают и учатся жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации, а также беженцы с территории Украины — им оказывается необходимая помощь и поддержка.

Накануне глава региона побывал в подшефном Станично-Луганском районе ЛНР, где осмотрел восстановленные объекты, провел встречу с руководством республики, органами власти и активом Станично-Луганского района.

В текущем 2022 году перед Волгоградской областью в рамках налаживания мирной жизни в Станично-Луганском районе приоритетно стояли следующие задачи:

— провести все необходимые аварийно-восстановительные работы на системах жизнеобеспечения и социальных объектах района;

— обеспечить плановое начало учебного года;

— оказать содействие в подготовке жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к осенне-зимнему периоду;

— обеспечить выполнение задач гуманитарной помощи нуждающимся жителям Донбасса.

- Волгоградская область в полном объеме выполнила стоящие задачи 2022 года по налаживанию мирной жизни в Станично-Луганском районе. Кроме того, в связи с обращениями жителей, руководства района, было принято решение о дополнительных объемах работ, которые в настоящее время ведутся и будут завершены до окончания 2022 года, - сообщил Андрей Бочаров.

Власти Волгоградской области уже приступили к планированию работ на 2023-2024 годы. Губернатор поручил проработать и представить предложения для включения в среднесрочный план дальнейшего социально-экономического развития Станично-Луганского района Луганской Народной Республики на этот период.

Фото: администрации Волгоградской области