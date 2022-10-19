Под Волгоградом военные химики создали защитный дымовой экран

Общество 19.10.2022 09:21
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19.10.2022 09:21
Военные химики отработали прикрытие аэрозольной завесой железнодорожной станции от авиации условного противника в Волгоградской области.
По замыслу тренировки, личный состав с вооружением и военной техникой по железной дороге возвращался в пункт постоянной дислокации после выполнения задач.
- На станции разгрузки, чтобы исключить установление местонахождения подразделений и применение по ним высокоточного оружия, военные химики ЮВО отработали задачи по скрытию подразделений на рампе разгрузки и маневровых путей железнодорожной станции, установив объектовый дымовой экран, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Применялись термодымовые машины ТДА-3, которые создали в радиусе 3 километров сплошную аэрозольную завесу, благодаря чему около двух часов военная техника на железнодорожных платформах была недоступна для воздушных ударов.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
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