Под Волгоградом военные химики создали защитный дымовой экран









Военные химики отработали прикрытие аэрозольной завесой железнодорожной станции от авиации условного противника в Волгоградской области.

По замыслу тренировки, личный состав с вооружением и военной техникой по железной дороге возвращался в пункт постоянной дислокации после выполнения задач.

- На станции разгрузки, чтобы исключить установление местонахождения подразделений и применение по ним высокоточного оружия, военные химики ЮВО отработали задачи по скрытию подразделений на рампе разгрузки и маневровых путей железнодорожной станции, установив объектовый дымовой экран, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Применялись термодымовые машины ТДА-3, которые создали в радиусе 3 километров сплошную аэрозольную завесу, благодаря чему около двух часов военная техника на железнодорожных платформах была недоступна для воздушных ударов.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



