Мультимиллионеров в Волгоградской области стало больше









Физических лиц, которые задекларировали в Волгоградской области годовой доход в размере более полумиллиарда рублей, стало больше.

– По сравнению с 2021 годом количество декларантов, заявивших доходы свыше 500 млн рублей, увеличилось в 1,5 раза, сумма налога к доплате по данной категории плательщиков выросла в 2,6 раза, – сообщили в УФНС России по региону. Точное количество богатых людей, а тем более в каких населенных пунктах региона они живут, не разглашается.

По предварительным итогам декларационной кампании 2022 года, всего за 9 месяцев представлено 204 тысячи деклараций о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ. Сумма налога, подлежащего доплате в бюджет по представленным декларациям, по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2 раза и составила 1,4 миллиарда рублей.

Налоговые органы констатирует, что из года в год растет финансовая грамотность населения. Все большее количество жителей региона обращаются за налоговыми вычетами. Так, в текущем периоде за налоговым вычетом обратились порядка 129 тысяч человек, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сумма налога к возврату увеличилась на 10% и составила 4,7 миллиарда рублей.

Кроме того, с 21 мая 2021 года вступили в силу изменения налогового законодательства,предусматривающие возможность получения вычетов по НДФЛ в бездекларационном порядке, без представления подтверждающих документов. В настоящее время данный упрощенный порядок распространяется на инвестиционный и имущественный (по приобретению жилья) вычеты за предшествующий налоговый период. За 9 месяцев 2022 года такими вычетами воспользовались более 3 тысяч жителей региона.

Тем, кто до настоящего времени декларацию по форме 3-НДФЛ не представил, или в представленной декларации отразил не все доходы, рекомендуем в кратчайшие сроки уточнить свои налоговые обязательства, представив декларацию в налоговый орган по месту жительства, и произвести уплату налога.

Фото из архива ИА «Высота 102»