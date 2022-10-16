Общество

Смотрим, что скрыто за буквами в обозначении ВУС

Общество 16.10.2022 19:08
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16.10.2022 19:08


В связи с частичной мобилизацией многие из волгоградцев стали скрупулезнее изучать коды ВУС в своих военных билетах. Если с цифрами все более-менее понятно, то буквенные обозначения у многих вызывают вопросы. 

Итак, буква после полного кодового обозначения военно-учетной специальности означает: 

А — сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ

Б — специалисты по ракетному оружию

Д — воздушно-десантные войска

Е — летный состав авиации

З — уровень образования (институт/высшее училище),

К — плавсостав надводных кораблей

М — морская пехота

П — внутренние войска

Р — пограничные войска (ФПС, Пограничная служба ФСБ)

С — подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций

Т — строительные части и подразделения

Ф — подразделения специального назначения

Х — разведка горных воинских частей и подразделений;

Ш — ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации)

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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