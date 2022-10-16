Смотрим, что скрыто за буквами в обозначении ВУС

В связи с частичной мобилизацией многие из волгоградцев стали скрупулезнее изучать коды ВУС в своих военных билетах. Если с цифрами все более-менее понятно, то буквенные обозначения у многих вызывают вопросы.
Итак, буква после полного кодового обозначения военно-учетной специальности означает:
А — сухопутные войска, а также береговые войска ВМФ
Б — специалисты по ракетному оружию
Д — воздушно-десантные войска
Е — летный состав авиации
З — уровень образования (институт/высшее училище),
К — плавсостав надводных кораблей
М — морская пехота
П — внутренние войска
Р — пограничные войска (ФПС, Пограничная служба ФСБ)
С — подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций
Т — строительные части и подразделения
Ф — подразделения специального назначения
Х — разведка горных воинских частей и подразделений;
Ш — ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации)
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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