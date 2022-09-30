Жителям Волгограда и области сообщили, с какими ВУС мобилизуют в первую очередь

Жителям Волгоградской области рассказали, с какими военно-учетными специальностями мобилизуют в первую очередь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область», в Сети распространяются фейковые списки с якобы приоритетными номерами ВУС.

— В соцсетях распространяется список (с указанием номеров) военно-учетных специальностей, представители которых будут мобилизованы в первую очередь, — цитирует информагентство Telegram-канал. — Распространяемые списки — это фейки.

В Минобороны в свою очередь пояснили, что в первую очередь при частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями. Среди них — мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

Напоминаем, что получить справочную информацию можно обратившись в телеграм-бот @mobilizatsia34_bot или позвонив по номеру 122 с 08.00 до 20.00 без выходных.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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