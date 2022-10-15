Росстат: в Волгоградской области за 8 месяцев умерли 23303 человека

Общество 15.10.2022 17:59
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15.10.2022 17:59
Росстат обновил данные о естественном движении населения за 8 месяцев 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство, в регионе продолжают фиксировать тенденции снижения смертности и рождаемости.
Так, с января по август в Волгоградской области на свет появились 11733 малыша, тогда как за аналогичный период прошлого года новорожденных было больше – 12708. Снижение рождаемости составило 7,7%. Такая же тенденция зафиксирована и в других регионах ЮФО. Но хуже всего ситуация с рождаемостью в Астраханской области.
При этом наблюдается и снижение смертности в регионе. Так, в этом году из жизни ушли 23303 человека, тогда как за 8 месяцев прошлого года умерших было 28397 человек. Падение смертности составило почти 18% (меньше на 5094 человека). Снижение смертности также зафиксировано во всех регионах ЮФО.
Таким образом, убыль населения в Волгоградской области за 8 месяцев составила 11570 человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель был выше – 15689 человек. Снижение смертности связано в том числе со спадом эпидемии коронавируса.
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