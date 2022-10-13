







Прокуратура через суд добилась возобновления горячего водоснабжения в семь домов Дзержинского района Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в надзорный орган обратились жители многоквартирных домов жилого комплекса «Пионер» по адресам: ул. им. Чапаева, д.74, 75, пер. Костромской д.15, 17, 20, пер. Квартальный д.11, 11а Дзержинского, сообщивших об отсутствии горячей воды.





Как следует из материалов надзорной проверки, источником теплоснабжения и горячего водоснабжения указанных многоквартирных домов является блочно-модульная котельная по адресу: пер. Костромской, 20А, которая ранее эксплуатировалась ООО «Полином». Подача теплоносителя указанной организацией осуществлялась на основании соответствующего договора с управляющей компанией.





Вместе с тем, в июле текущего года котельная и тепловые сети ООО «Полином» проданы ООО «Интервал», которым не принято мер по заключению договоров с поставщиком газа и со специализированной организацией в целях обеспечения надлежащей технической эксплуатации оборудования. В этой связи с 1 августа 2022 года подача тепловой энергии котельной была прекращена.





В то же время в указанных многоквартирных домах проживает большое количество граждан, своевременно и в полном объеме оплачивающих коммунальные услуги.





- По результатам проверки прокурором Дзержинского района Волгограда в суд предъявлено исковое заявление в новому собственнику котельной и ресурсоснабжающей организации о возложении обязанности возобновить поставку газа в котельную и обеспечить подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома жилого комплекса «Пионер». Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения взято прокурором Дзержинского района Волгограда на контроль и в настоящее время подача горячей воды в многоквартирные дома возобновлена, - констатировала Оксана Черединина.



