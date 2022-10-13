В Волгограде отопительный сезон в многоквартирных домах начнется 17 октября

Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о начале отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, отопительный сезон в городе-герое начнется 17 октября. При этом мэр Волгограда рекомендовал теплоснабжающим организациям при технической возможности начать с сегодняшнего дня, 13 октября подтопку детских садов, больниц и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан по письменному обращению руководителей учреждений.

Пуско-наладочные работы у потребителей продлятся в течение пяти дней, к окончанию этого срока теплоноситель в полном объеме будет подан во все социальные учреждения и многоквартирные дома Волгограда, пояснили в мэрии.

В администрации Волгограда напомнили, что в соответствии с требованиями федерального законодательства отопительный сезон начинается не позже того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию. При этом в последние годы в Волгограде отопительный сезон традиционно начинается одновременно с постепенным снижением температуры.





По предварительным данным Волгоградского ЦГМС уже к концу следующей недели синоптики прогнозируют значительное снижение температуры наружного воздуха в городе – в ночное время до 2 градусов по Цельсию. К этому дню коммунальные службы и управляющие компании должны завершить все пуско-наладочные работы. Аналогичное решение муниципалитет принимал и в предыдущие годы.



