В Волгограде отопительный сезон в многоквартирных домах начнется 17 октября

Общество 13.10.2022 09:30
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13.10.2022 09:30
Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о начале отопительного сезона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, отопительный сезон в городе-герое начнется 17 октября. При этом мэр Волгограда рекомендовал теплоснабжающим организациям при технической возможности начать с сегодняшнего дня, 13 октября подтопку детских садов, больниц и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан по письменному обращению руководителей учреждений.
Пуско-наладочные работы у потребителей продлятся в течение пяти дней, к окончанию этого срока теплоноситель в полном объеме будет подан во все социальные учреждения и многоквартирные дома Волгограда, пояснили в мэрии.
В администрации Волгограда напомнили, что в соответствии с требованиями федерального законодательства отопительный сезон начинается не позже того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов по Цельсию. При этом в последние годы в Волгограде отопительный сезон традиционно начинается одновременно с постепенным снижением температуры.
По предварительным данным Волгоградского ЦГМС уже к концу следующей недели синоптики прогнозируют значительное снижение температуры наружного воздуха в городе – в ночное время до 2 градусов по Цельсию. К этому дню коммунальные службы и управляющие компании должны завершить все пуско-наладочные работы. Аналогичное решение муниципалитет принимал и в предыдущие годы.
Напомним, во многих районах Волгоградской области еще несколько дней назад началась подтопка социальных учреждений, а в некоторых муниципалитетах на севере региона, в частности, в Урюпинске отопительный сезон стартовал и в многоквартирных домах.
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