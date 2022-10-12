В Волгоградской области ждут ночные заморозки до -4 °С

В Волгоградской области синоптики предсказывают ночные заморозки до -4 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», понижение температуры до отрицательных значений ожидается уже в ближайшую субботу.

— В субботу, 15 октября, в регионе без существенных осадков. В ночные и утренние часы вероятен туман, — сообщили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер северо-восточного направления 2-7 м/с. Ночью за окном +1...+6 °С, местами до -4...+1 °С, в дневные часы +9...+14 °С.

Завтра по области в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Порывы северо-западного ветра днем составят до 10-14 м/с. Ночью +5...+10 °С, при прояснении 0...+5°С, в послеобеденное время воздух прогреется до +10...+15 °С.

— В Волгограде 15 октября существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. В ночные часы температура упадет до +3...+5 °С, днем столбики термометров покажут +10...+12 °С, — добавили прогнозисты.

Завтра, 13 октября, в городе-герое без существенных осадков. Ветер северо-западного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью в областной столице +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»