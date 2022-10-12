Общество

В Волгоградской области ждут ночные заморозки до -4 °С

Общество 12.10.2022 20:51
0
12.10.2022 20:51


В Волгоградской области синоптики предсказывают ночные заморозки до -4 °С. Как сообщает ИА «Высота 102», понижение температуры до отрицательных значений ожидается уже в ближайшую субботу. 

— В субботу, 15 октября, в регионе без существенных осадков. В ночные и утренние часы вероятен туман, — сообщили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ветер северо-восточного направления 2-7 м/с. Ночью за окном +1...+6 °С, местами до -4...+1 °С, в дневные часы +9...+14 °С. 

Завтра по области в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Порывы северо-западного ветра днем составят до 10-14 м/с. Ночью +5...+10 °С, при прояснении 0...+5°С, в послеобеденное время воздух прогреется до +10...+15 °С.

— В Волгограде 15 октября существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. В ночные часы температура упадет до +3...+5 °С, днем столбики термометров покажут +10...+12 °С, — добавили прогнозисты. 

Завтра, 13 октября, в городе-герое без существенных осадков. Ветер северо-западного направления со скоростью 6-11 м/с. Ночью в областной столице +5...+7 °С, днем +13...+15 °С. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.10.2022 19:30
Общество 12.10.2022 19:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2022 18:49
Общество 12.10.2022 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 17:39
Общество 12.10.2022 17:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2022 17:18
Общество 12.10.2022 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 15:40
Общество 12.10.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 13:41
Общество 12.10.2022 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 13:31
Общество 12.10.2022 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 12:00
Общество 12.10.2022 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 11:54
Общество 12.10.2022 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 11:22
Общество 12.10.2022 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 10:38
Общество 12.10.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 10:08
Общество 12.10.2022 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2022 09:24
Общество 12.10.2022 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 08:41
Общество 12.10.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2022 08:12
Общество 12.10.2022 08:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:51
В Волгоградской области ждут ночные заморозки до -4 °ССмотреть фотографии
19:49
Чувствуют себя уверенно: в Волгограде отложили суд по делу о многомиллионной взяткеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Банк «Открытие»: более половины жителей ЮФО ожидают роста цен на жилье в ближайшие полгодаСмотреть фотографии
18:49
Буква Z появится на одежде спортсменов волгоградского СК «Ротор»Смотреть фотографии
18:01
Выдававшего себя за сотрудника ФСБ самозванца осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:58
«Разруха и антисанитария»: в Волгограде придали «ускорение» травящему жителей заводуСмотреть фотографии
17:45
«Говорили - это взятка»: задержанный в Волгограде курьер рассказал, как работал на мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Нет времени болеть: маркетологи и официанты чаще других не позволяют себе брать больничныйСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде отчитались о поступлении и расходовании средств фонда поддержки СВОСмотреть фотографии
16:59
«В лесу стоял автомобиль»: под Волгоградом нашли тело пропавшего 2 октября мужчиныСмотреть фотографии
16:18
Волгоградцу грозит 7 лет за истязание беременной подругиСмотреть фотографии
15:45
Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»Смотреть фотографии
15:40
В Волжском и Камышине стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградской области водохранилище наполнили сазаном и белым амуромСмотреть фотографии
14:44
Волгоградцы не спешат отказываться от гаджетов на природеСмотреть фотографии
14:39
Пять уборщиц полгода бесплатно работали на 21-летнего бизнесмена под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:25
В РФС признали правильным судейство волгоградского «Ротора» и «Шинника»Смотреть фотографии
14:11
Заблокировал и набросился: в Волгограде на видео попала драка из-за обгонаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
В Волгограде исправили ошибку в плакате с изображением погибшего добровольцаСмотреть фотографии
13:31
Бочаров призвал руководство предприятий поддержать мобилизованныхСмотреть фотографии
13:09
Суд приступил к рассмотрению иска мобилизованного волгоградца к военкоматуСмотреть фотографии
12:25
Жителю Волгоградской области грозит арест за безрассудную любовьСмотреть фотографии
12:08
«Россети Юг» содействуют обеспечению питьевой водой населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Спикер Волгоградской облдумы Блошкин осудил радость и богатство депутатов во время СВОСмотреть фотографии
11:54
Опубликованы постановления губернатора Волгоградской области о выплатах и помощи мобилизованнымСмотреть фотографии
11:22
Депутаты одобрили выплаты мобилизованным волгоградцам в сумме 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом автобус «Москва-Астрахань» протаранил иномаркуСмотреть фотографии
10:38
"Бесплатные обеды и именные стипендии": депутаты Волгоградской облдумы озвучили меры по социальной поддержке семей мобилизованныхСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская облдума проводит срочное заседание по выплатам мобилизованнымСмотреть фотографии
10:16
ФСБ: назван организатор теракта на Крымском мостуСмотреть фотографии
 