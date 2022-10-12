Буква Z появится на одежде спортсменов волгоградского СК «Ротор»

Партию ветрозащитных и утепленных курток получат спортсмены СК «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, руководство клуба заключило договор с индивидуальным предпринимателем на сумму 922 тысячи рублей.

Как следует из документов, клуб заказал 123 утепленные куртки китайской фирмы Zeus разных размеров – от M до ХХХL темно-синего, синего и белого цветов. Столько же получит клуб и ветрозащитных курток таких же размеров темно-синего и белого цветов. На одежде должен располагаться логотип китайской компании и вышитая эмблема СК «Ротор».

В куртках предусмотрены боковые карманы, отстегивающие капюшоны, воротники с секциями для капюшонов, вентиляционные вставки в виде сквозной перфорации и декоративные вставки. Верх спортивной одежды выполнен из 100-процентного нейлона Polidry Fider.