Общество

Буква Z появится на одежде спортсменов волгоградского СК «Ротор»

Общество 12.10.2022 18:49
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12.10.2022 18:49


Партию ветрозащитных и утепленных курток получат спортсмены СК «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, руководство клуба заключило договор с индивидуальным предпринимателем на сумму 922 тысячи рублей. 

Как следует из документов, клуб заказал 123 утепленные куртки китайской фирмы Zeus разных размеров – от M до ХХХL темно-синего, синего и белого цветов. Столько же получит клуб и ветрозащитных курток таких же размеров темно-синего и белого цветов. На одежде должен располагаться логотип китайской компании и вышитая эмблема СК «Ротор». 

В куртках предусмотрены боковые карманы, отстегивающие капюшоны, воротники с секциями для капюшонов, вентиляционные вставки в виде сквозной перфорации и декоративные вставки. Верх спортивной одежды выполнен из 100-процентного нейлона Polidry Fider.

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