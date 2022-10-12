Общество

Опубликованы постановления губернатора Волгоградской области о выплатах и помощи мобилизованным

Общество 12.10.2022 11:54
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12.10.2022 11:54



Опубликованы постановления Андрея Бочарова об оказании материальной помощи мобилизованным, а также о дополнительных мерах социальной поддержки их семей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, призванные в рамках частичной мобилизации граждане получат разовую материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Средства будут выделены за счет средств резервного фонда администрации региона. Комитет соцзащиты Волгоградской области должен утвердить порядок оказания матпомощи. Областному военкомату, органам местного самоуправления рекомендовано оказывать содействие комитету соцзащиты Волгоградской области по данному вопросу. 

Также глава региона подписал документ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных. Перечень данных мер включает:

- предоставление детям мобилизованным права на бесплатное посещение занятий (кружки, секции и т.д.) по дополнительным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, в том числе общеразвивающие и предпрофессиональные;
- зачисление детей мобилизованных в первоочередном порядке в лагеря, организованные государственными общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулы (с дневным пребыванием);
- предоставление членам семей мобилизованных права на внеочередное предоставление срочных социальных услуг, оказываемых организациями соцобслуживания, включенными в реестр поставщиков соцуслуг;
- предоставление членам семей мобилизованных из числа нуждающихся в социальном обслуживании права на внеочередное направление в организации стационарного соцобслуживания;
- предоставление членам семей мобилизованных в первоочередном порядке технических средств реабилитации во временное пользование бесплатно;
- содействие членам семей мобилизованных в оформлении мер соцподдержки;
- предоставление членам семей мобилизованных в первоочередном порядке услуг в сфере занятости, в том числе содействие в поиске подходящей работы, организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.

В документе указывается, что к членам семей мобилизованных граждан относятся супруг или супруга, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также лица, находящиеся на иждивении мобилизованного.

Дополнительные меры соцподдержки предоставляются семье мобилизованного на срок мобилизации. И продлеваются на период нахождения мобилизованного в больницах, госпиталях и других медорганизациях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Соответствующие поручения по организации социального сопровождения семей мобилизованных даны комитету социальной защиты населения Волгоградской области, комитету по труду и занятости, комитету образования и науки. 

Также, как сообщало ИА "Высота 102", предусматривается организация бесплатной юридической помощи семьям, проводивших своих родных на службу в армию, предоставление детям мобилизованных граждан сертификатов на отдых и оздоровление в организациях, находящихся на территории региона, с полной оплатой их стоимости за счет бюджета, обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, школьников 5-11 классов, а также назначение и выплата именной стипендии Волгоградской области. 


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