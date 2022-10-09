Общество

Свершилось чудо: знаменитый недострой в Волжском купила предприниматель из Ижевска

Общество 09.10.2022 14:27
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09.10.2022 14:27



Недостроенное здание на улице Мира в городе Волжском Волгоградской области, которое возводилось как универмаг-универсам «Диамант», наконец-то удалось продать на торгах.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоговый протокол подведения результатов торгов, лот с хорошей скидкой купила жительница Ижевска Татьяна Карпова. В результате понижения начальной цены, которая составляла 23,1 миллиона рублей, предприниматель приобрела имущество за 8 миллионов 259 тысяч рублей, т.е. почти в три раза дешевле.
Ранее сообщалось, что цену этого лота были готовы понизить до 3 миллионов.
Напомним, что недостроенный универмаг-универсам на протяжении нескольких лет пытались продать, но безрезультатно.
Степень готовности здания составляет 9%. Вместе с ним продавался земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском. 
Недострой и участок земли были выставлены на торги в рамках дела о банкротстве ООО «Свинг Порт». Конкурсное производство в отношении должника было открыто в мае 2018 года. Каким образом эта организация приобрела этот недостроенный объект, неизвестно. 
Ранее здание принадлежало ООО «Диамант Девелопмент Групп-Холдинг». К группе компаний «Диамант» когда-то имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске. В Волгограде большинство торговых объектов, которыми когда-то владел экс-депутат, уже проданы.
Фото объекта: Межрегиональная торговая электронная система

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