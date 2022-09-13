Печально известный недострой в Волжском пытаются продать с хорошим дисконтом









Почти в 2,5 раза снизилась цена на недостроенное здание на улице Мира в городе Волжском Волгоградской области, которое возводилось как универмаг-универсам «Диамант» . Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на торги, начальная цена недостроя составляла 23,1 миллиона рублей. В ходе понижения сумма упала до 9,1 миллиона и это еще не предел. Минимальная сумма продажи объекта может быть снижена до 3 миллионов.

Как ранее сообщало информагентство, недостроенный универмаг-универсам уже несколько раз пытались продать, но безрезультатно.

Степень готовности здания составляет 9%. Также продается земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском.

Недострой и участок земли пытаются продать в рамках дела о банкротстве ООО «Свинг Порт». Конкурсное производство в отношении должника было открыто в мае 2018 года. Каким образом эта организация приобрела этот недостроенный объект, неизвестно.

Ранее здание принадлежало ООО «Диамант Девелопмент Групп-Холдинг». В феврале 2017 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд обязал эту организацию оградить недострой сплошным забором. Тогда иск подавала администрация Волжского после того, как на этом заброшенном объекте погиб подросток.

К группе компаний «Диамант» ранее имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске. В Волгограде большинство торговых объектов, которыми когда-то владел экс-депутат, уже проданы.

Фото объекта: Межрегиональная торговая электронная система