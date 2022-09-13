Печально известный недострой в Волжском пытаются продать с хорошим дисконтом

Общество 13.09.2022 22:32
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13.09.2022 22:32
Почти в 2,5 раза снизилась цена на недостроенное здание на улице Мира в городе Волжском Волгоградской области, которое возводилось как универмаг-универсам «Диамант». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на торги, начальная цена недостроя составляла 23,1 миллиона рублей. В ходе понижения сумма упала до 9,1 миллиона и это еще не предел. Минимальная сумма продажи объекта может быть снижена до 3 миллионов.
Как ранее сообщало информагентство, недостроенный универмаг-универсам уже несколько раз пытались продать, но безрезультатно.
Степень готовности здания составляет 9%. Также продается земельный участок площадью 8 268 кв.м., расположенные на ул. Мира, 107а в Волжском.
Недострой и участок земли пытаются продать в рамках дела о банкротстве ООО «Свинг Порт». Конкурсное производство в отношении должника было открыто в мае 2018 года. Каким образом эта организация приобрела этот недостроенный объект, неизвестно.
Ранее здание принадлежало ООО «Диамант Девелопмент Групп-Холдинг». В феврале 2017 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд обязал эту организацию оградить недострой сплошным забором. Тогда иск подавала администрация Волжского после того, как на этом заброшенном объекте погиб подросток.
К группе компаний «Диамант» ранее имел отношение бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который находится в федеральном розыске. В Волгограде большинство торговых объектов, которыми когда-то владел экс-депутат, уже проданы.
Фото объекта: Межрегиональная торговая электронная система
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