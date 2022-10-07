Общество

Бочаров: «К военным комиссариатам вопросов столько, что без мата не скажешь»

Общество 07.10.2022 18:04
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07.10.2022 18:04


Губернатор Волгоградской области большую часть дня 7 октября провел в одном из учебных центров Министерства обороны РФ, где в эти дни находятся мобилизованные жители региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров не только ознакомился с условиями проживания и обеспечением военнослужащих, но и ответил на их вопросы. В ходе неформального общения глава региона признал – по итогам первого этапа частичной мобилизации у него накопилось слишком много вопросов к военным комиссариатам. 

Вопросы мобилизованных касалась выплат, а также документов, которые должны оформляться в случае мобилизации. 

Нет понимания, в каком количестве и в каких числах должны производиться выплаты, – отметили волгоградцы в разговоре с Андреем Бочаровым. 

Мы здесь находимся не для того, чтобы что-то лакировать, – сказал в ответ губернатор. – Мы понимаем, что есть вопросы, на которые военные комиссариаты обязаны были дать объяснения. Обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты, что для этого необходимо и какие выплаты вообще будут происходить. И я считаю, что этот вопрос не отработали. Плохо отработали. 

Искренне надеемся, что разберетесь! – выразили надежду мобилизованные. 

И с комиссарами тоже разберемся, – кивнул в ответ Андрей Бочаров. – Мы изменим ситуацию. 

После этого мобилизованные поинтересовались, какие отметки в документах будут ставиться призывникам. Выяснилось, что до сих пор мужчины остаются в неведении.

Какие печати должны ставиться в военном билете? Не объясняют толком, – озвучили интересующий вопрос волгоградцы. – Нет единого образца. Каждый военкомат работает по-своему. 

К военным комиссариатам у нас вопросов столько, что я даже без мата не скажу, – честно ответил Бочаров. – Это правда. Здесь даже разговора нет. Мы этот вопрос [оформления документов] поднимем в ближайшее время. 

Находясь в учебном центре, Андрей Бочаров призвал командиров, сопровождавших его, относиться к мобилизованным с пониманием. Глава Волгоградской области уверен, что большинство из тех, кто получил повестки и готов защищать интересы страны, сегодня столкнулись с непривычным бытом и задачами. А потому командование должно проявлять человечность. 

Напомним, что 4 октября губернатор Бочаров заявил о выполнении регионом поставленной задачи в рамках первого этапа по частичной мобилизации. При этом из-за формального подхода должных лиц, в том числе и на волгоградских предприятиях, ошибочно были призваны 379 волгоградцев. 

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