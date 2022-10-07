Бочаров: «К военным комиссариатам вопросов столько, что без мата не скажешь»

Губернатор Волгоградской области большую часть дня 7 октября провел в одном из учебных центров Министерства обороны РФ, где в эти дни находятся мобилизованные жители региона. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров не только ознакомился с условиями проживания и обеспечением военнослужащих, но и ответил на их вопросы. В ходе неформального общения глава региона признал – по итогам первого этапа частичной мобилизации у него накопилось слишком много вопросов к военным комиссариатам.

Вопросы мобилизованных касалась выплат, а также документов, которые должны оформляться в случае мобилизации.

– Нет понимания, в каком количестве и в каких числах должны производиться выплаты, – отметили волгоградцы в разговоре с Андреем Бочаровым.

– Мы здесь находимся не для того, чтобы что-то лакировать, – сказал в ответ губернатор. – Мы понимаем, что есть вопросы, на которые военные комиссариаты обязаны были дать объяснения. Обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты, что для этого необходимо и какие выплаты вообще будут происходить. И я считаю, что этот вопрос не отработали. Плохо отработали.

– Искренне надеемся, что разберетесь! – выразили надежду мобилизованные.

– И с комиссарами тоже разберемся, – кивнул в ответ Андрей Бочаров. – Мы изменим ситуацию.

После этого мобилизованные поинтересовались, какие отметки в документах будут ставиться призывникам. Выяснилось, что до сих пор мужчины остаются в неведении.

– Какие печати должны ставиться в военном билете? Не объясняют толком, – озвучили интересующий вопрос волгоградцы. – Нет единого образца. Каждый военкомат работает по-своему.

– К военным комиссариатам у нас вопросов столько, что я даже без мата не скажу, – честно ответил Бочаров. – Это правда. Здесь даже разговора нет. Мы этот вопрос [оформления документов] поднимем в ближайшее время.

Находясь в учебном центре, Андрей Бочаров призвал командиров, сопровождавших его, относиться к мобилизованным с пониманием. Глава Волгоградской области уверен, что большинство из тех, кто получил повестки и готов защищать интересы страны, сегодня столкнулись с непривычным бытом и задачами. А потому командование должно проявлять человечность.

Напомним, что 4 октября губернатор Бочаров заявил о выполнении регионом поставленной задачи в рамках первого этапа по частичной мобилизации. При этом из-за формального подхода должных лиц, в том числе и на волгоградских предприятиях, ошибочно были призваны 379 волгоградцев.