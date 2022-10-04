







Камышинский районный ЗАГС все последние дни работает в усиленном режиме - в экстренном порядке регистрируют браки мобилизованных мужчин. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района Волгоградской области, так, накануне здесь скрепили себя узами брака Александр Калошин и Надежда Морозова. Мужчина отправится в воинскую часть уже сегодня.





Интересно, что младшему сыну Александра Ярославу всего 3 месяца, а дочке – 10 лет. Пара долгие годы жила в гражданском браке, однако родители двоих детей посчитали, что сейчас самое время подтвердить преданность друг другу.





Напомним, в Волгоградской области резко выросло количество заключаемых браков. Мужчин-женихов даже отпускают из воинских частей или сборных пунктов, чтобы они сходили с любимыми в ЗАГС.





Фото администрации Камышинского района VK.