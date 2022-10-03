21-летнего Андрея Черничкина из станицы Луковская Нехаевского района Волгоградской области мобилизовали, несмотря на то, что парень не видит дальше трех метров. Как рассказала ИА «Высота 102» мама молодого человека Людмила, ее сын работал вахтовым методом в Москве.

– После указа о частичной мобилизации мне позвонил глава нашего сельского поселения, сообщил, что моему сыну необходимо срочно явиться в районный военкомат, – вспоминает женщина. – Я связалась с Андреем, он бросил работу и, как законопослушный гражданин, вернулся в станицу, а 25 сентября он поехал в военкомат и не вернулся.

По словам Людмилы, ее сын был уверен, что не подойдет под критерии частичной мобилизации из-за ухудшающегося зрения – у него близорукость на оба глаза и он не видит дальше трех метров.

– Андрей в 18 лет ушел в армию, тогда у него тоже были проблемы со зрением, но как-то он отслужил – проходил срочную в Камышине, воинская специальность у него – химик РХВЗ, – продолжает женщина. – Но за прошедшие с тех пор три года зрение у него сильно ухудшилось. Есть и заключение врача, которое подтверждает диагноз – миопия обоих глаз.

Однако никакой медкомиссии в военкомате Урюпинского, Новониколаевского и Нехаевского районов он, как и другие призывники по частичной мобилизации не проходили. На его попытки сообщить о его проблемах со зрением в военкомате заявили, что медкомиссию все будут проходить потом – там, куда их привезут. На самом деле никакие врачи мобилизованных не осматривали.

– Сначала Андрея и других мужчин привезли на остров Зеленый в Волжском, потом перекинули на полигон Прудбой, – рассказала Людмила. – Никакой медкомиссии нигде не проводилось.

На полигоне, где сейчас держат Андрея, ему удалось поговорить с одним из командиров.

– Он честно сказал моему сыну, что «военкомат его обманул», – утверждает женщина. – Так и сказал «идет кругом обман, лишь бы выполнить план». Моему сыну сообщили, что на острове Зеленый в Волжском не может быть никакой комиссии, потому что там – «перевалочный пункт», там мобилизованных одевают, снаряжают и оттуда отправляют на полигон. На полигоне тоже нет медкомиссии – там только врачи, которые оказывают экстренную помощь. Например, если у кого-то будет инсульт, его отвезут на скорой в больницу. Есть еще медпункт, где могут обработатьмозоли. По словам этого военного, медкомиссию мобилизованные должны были проходить в районных военкоматах. Но отпустить сына на эту медкомиссию с полигона командиры уже не могут, они об этом честно ему сказали, хотя и по-человечески посочувствовали, признав, что он не годен к службе.

Уже после того, как ее сын оказался на Прудбое, Людмила написала письменное заявление в районный военкомат с просьбой провести медкомиссию Андрея.

– Письменно мне так и не ответили – зато позвонили, и сообщили, что врач военкомата признал моего сына годным к службе, - рассказывает Людмила. – Как это врач определил, если мой сын находится за сотни километров от военкомата, я так и не поняла.

Женщина не представляет, как ее сын, если окажется в зоне боевых действий, будет стрелять, когда это понадобится.

– Мне сын рассказывал, что на полигон привезли немало мужчин, имеющих проблемы со здоровьем – «глухих, слепых и хромых», - говорит Людмила. – Такое ощущение, что, действительно, военкомы какой-то план выполняли, а не собирали боеспособную армию.