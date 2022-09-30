59-летний фермер, мобилизованный из хутора Клетско-Почтовский Серафимовичского района Волгоградской области, накануне вернулся домой. Об этом рассказала ИА «Высота 102» его родственница Марина, забившая тревогу после мобилизации ее свекра, Игоря Валентиновича Горбатенко, и мужа Евгения.

– Папа уже дома, – рассказала корреспонденту информагентства Марина. – А вот моего мужа не отпустили. Хотя вчера президент Владимир Путин заявил, что частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт. Он сказал, что призыву подлежат те, кто находится в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Между тем, муж Марины Евгений, как и его родной отец, много лет назад закончили волгоградский вуз, который теперь называется техническим университетом, где была военная кафедра. Ни дня в армии они не служили.

– Очень надеюсь, что будет так, как потребовал Владимир Путин, – исправить все ошибки мобилизации и впредь их не допускать. Он поручил разобраться со всеми такими случаями и, если призыв произошел неправомерно, то человека вернут обратно. Я уверена, что в случае с моим супругом произошла ошибка – он не проходил службу в армии и не имеет никакого военного опыта.





Напомним, волгоградского фермера Игоря Валентиновича Горбатенко и его сына Евгения забрали в военкомат 22 сентября. Пожилому мужчине не дали возможности закончить уборочную страду, в результате чего пайщики могли остаться без зерна и денег, а скотина – без кормов. Евгений Горбатенко возглавляет в Ставропольском крае филиал транспортного предприятия, которое является подрядчиком нефтеперерабатывающего завода, стратегически важного объекта. Теперь филиал обезглавлен.

Отца с сыном отправили из районного военкомата в военную часть в поселке Максима Горького, где пожилой мужчина сразу попал в медчасть из-за обострения хронических заболеваний. По словам мобилизованных, никакой медкомиссии ни в военкомате, ни в военной части они не проходили.