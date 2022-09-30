Под Волгоградом 7 человек пострадали из-за выехавшего на встречку внедорожника

Пятеро взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения внедорожника «Toyota» с BMW в Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на 565 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.

По предварительной информации, 45-летний водитель Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по трассе в сторону Волгограда, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной BMW 520.

В результате ДТП пострадали шесть человек: оба водителя, 53-летний и 57-летний пассажиры внедорожника, 30-летняя женщина и двое детей в возрасте 1 и 3 года из автомобиля BMW 520. Они госпитализированы в больницу.