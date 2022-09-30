Происшествия

Под Волгоградом 7 человек пострадали из-за выехавшего на встречку внедорожника

Происшествия 30.09.2022 11:21
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30.09.2022 11:21


Пятеро взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения внедорожника «Toyota» с BMW в Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на 565 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.

По предварительной информации, 45-летний водитель Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по трассе в сторону Волгограда, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной BMW 520.

В результате ДТП пострадали шесть человек: оба водителя,  53-летний и 57-летний пассажиры внедорожника, 30-летняя женщина и двое детей в возрасте 1 и 3 года из автомобиля BMW 520. Они госпитализированы в больницу.  

В комитете здравоохранения Волгоградской области уточнили, что после осмотра в больницу госпитализировано четверо пострадавших, из них двое детей.
- Они находятся в травматологическом отделении ЦГБ Камышина. Состояние средней степени тяжести, - рассказали в облкомздраве.

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