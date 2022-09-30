Волгоградцам перечислили основания для отсрочки от мобилизации

560 обращений от волгоградцев, которые просят разобраться с ошибочно призванными в рамках частичной мобилизации родственниками, поступило на горячую линию регионального отделения ОНФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, на основе анализа этих обращений была установлена главная причина ошибочной мобилизации – это необновленные данные призывников.

Чтобы избежать этого, необходимо предпринять определенные действия.

Как подтвердить свое право на отсрочку?

Если вы имеете право на отсрочку по состоянию здоровья – посетите лечебное учреждение и получите свежие медицинские документы: эпикризы, анализы, заключения;

Если вы имеете право на отсрочку по составу семьи – соберите и держите в оперативном доступе все подтверждающие документы: свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, документы, подтверждающие состояние здоровья близких родственников, за которыми вы ухаживаете и т.д.;

Если вы имеете бронь – запросите у работодателя соответствующие документы, подтверждающие это;

Если вы студент очной формы обучения – возьмите справку в деканате, запросите документы, подтверждающие государственную аккредитацию заведения.

Кто имеет отсрочку от мобилизации?

Граждане, которые работают в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение;

Граждане, работающие в оборонных организациях (на период работы);

Временно не годные по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев;

Занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо инвалидом 1 группы;

Являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних родных братьев или сестер;

Имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

Имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

Граждане с женой, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющие на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

Студенты-очники вузов с государственной аккредитацией, которые получают высшее образование первый раз.

Основания для освобождения от мобилизации специалистов:

Компания-работодатель аккредитована в Минцифры;

Сотрудник работает на полную ставку;

Специалист имеет соответствующее высшее образование - рекомендованный список в приказе Минцифры №712 от 26.09.2022 года (всего 195 специальностей);

Специалист прямо задействован в разработке и сопровождении российского программного обеспечения. Форма подтверждения соответствия сотрудника требованиям для не привлечения к службе в рамках частичной мобилизации подается через портал Госуслуг.

Куда обратиться за помощью и разъяснениями?

Основными каналами информирования являются официальные ресурсы «Объясняем.РФ» и горячая линия по номеру 112;

Если вам или вашего родственника ошибочно мобилизовали, обратитесь в региональное отделение ОНФ по телефону: 8 (8442)- 33-29-73.