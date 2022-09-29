Лихач на BMW покалечил пенсионера и подростка в Камышине

Происшествия 29.09.2022 10:44
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29.09.2022 10:44
Два человека пострадали в результате ДТП в Камышине Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником аварии, по предварительным данным, стал 24-летний водитель автомобиля «BMW 523». Напротив дома №68 по улице Пролетарская он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 77-летнего водителя.
С места происшествия в больницу госпитализированы водитель «ВАЗ-2106» и его 15-летняя пассажирка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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