Лихач на BMW покалечил пенсионера и подростка в Камышине









Два человека пострадали в результате ДТП в Камышине Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником аварии, по предварительным данным, стал 24-летний водитель автомобиля «BMW 523». Напротив дома №68 по улице Пролетарская он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 77-летнего водителя.

С места происшествия в больницу госпитализированы водитель «ВАЗ-2106» и его 15-летняя пассажирка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



