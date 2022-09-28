В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизации

Общество 28.09.2022 10:57
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28.09.2022 10:57
Рост регистрации браков на фоне объявленной частичной мобилизации отмечают в городе Камышине Волгоградской области.
- С 21 по 27 сентября 10 мобилизованных горожан обменялись кольцами со своими вторыми половинами. Еще 8 заявлений на брак по мобилизации сейчас на рассмотрении. Для них сроки оформления максимально сокращают, - сообщили в администрации Камышина. - Еще 25 заявлений на регистрацию брака подано через Госуслуги.
Молодые люди, которые не получили повестки, подают заявления о заключении брака в обычном режиме. Наличие повестки или мобилизационного предписания позволяет сократить срок ожидания регистрации брака.
Как ранее сообщалось, в Волгоградской области граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, могут сочетаться законным браком в день подачи заявления. При этом чиновники профильного комитета настаивают, что такой порядок был утвержден задолго до последних событий.
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