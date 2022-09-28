Общество

В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизации

Общество 28.09.2022 10:57
0
28.09.2022 10:57



Рост регистрации браков на фоне объявленной частичной мобилизации отмечают в городе Камышине Волгоградской области.
- С 21 по 27 сентября 10 мобилизованных горожан обменялись кольцами со своими вторыми половинами. Еще 8 заявлений на брак по мобилизации сейчас на рассмотрении. Для них сроки оформления максимально сокращают, - сообщили в администрации Камышина. - Еще 25 заявлений на регистрацию брака подано через Госуслуги. 
Молодые люди, которые не получили повестки, подают заявления о заключении брака в обычном режиме. Наличие повестки или мобилизационного предписания позволяет сократить срок ожидания регистрации брака.
Как ранее сообщалось, в Волгоградской области граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, могут сочетаться законным браком в день подачи заявления. При этом чиновники профильного комитета настаивают, что такой порядок был утвержден задолго до последних событий. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2022 16:09
Общество 28.09.2022 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 16:00
Общество 28.09.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 15:53
Общество 28.09.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 13:50
Общество 28.09.2022 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 12:08
Общество 28.09.2022 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:37
Общество 28.09.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:10
Общество 28.09.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:07
Общество 28.09.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 10:05
Общество 28.09.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 09:25
Общество 28.09.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2022 09:20
Общество 28.09.2022 09:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 21:32
Общество 27.09.2022 21:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 20:39
Общество 27.09.2022 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 19:41
Общество 27.09.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2022 17:52
Общество 27.09.2022 17:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:09
Какие болезни могут стать основанием для отсрочки от мобилизации: списокСмотреть фотографии
16:00
Путин повысил в должности двух полковников в ГУ МВД по Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:53
Новым заместителем прокурора Волгоградской области назначен Александр ГрищенковСмотреть фотографии
14:44
Владимир Путин провел встречу с Андреем Бочаровым: рассказываем, о чем шла речьСмотреть фотографии
13:50
Младший сержант из Камышина Саргис Мартиросян погиб на УкраинеСмотреть фотографии
12:46
ФСБ обнародовала рассекреченные архивы о зверствах фашистов в СталинградеСмотреть фотографии
12:15
Как до Курска или Рязани: в Волгограде к зиме подготовили 804 километра теплосетейСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области пояснили судьбу мобилизованныхСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде на ремонте школы и крыши онкодиспансера украли 24 млн рублейСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области мужчина сгорел, пытаясь согреться у костраСмотреть фотографии
11:27
Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам «Золотой сезон» и «Доход»Смотреть фотографии
10:57
В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизацииСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом отразили условную атаку на стоянку боевых самолетовСмотреть фотографии
10:31
Почтовый фургон на пути из Волгограда в Москву улетел в подсолнухиСмотреть фотографии
10:10
Под Волгоградом формируют казачий взвод для похода на СВОСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде несколько трамваев повреждены в результате «обстрела» неизвестнымиСмотреть фотографии
10:05
Башмачок святителя Спиридона останется в Александро-Невском соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:25
«Нам некем его заменить»: из глубинки Волгоградской области мобилизовали молодого учителяСмотреть фотографии
09:20
Под Волгоградом военные в условиях боя учились оказывать помощь при раненияхСмотреть фотографии
08:29
Ситуацию на рынке труда Волгоградской области после частичной мобилизации сравнили с пандемийным шокомСмотреть фотографии
08:10
Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в РФСмотреть фотографии
21:32
В Михайловке построят новый спецприемник для 30 арестантовСмотреть фотографии
20:39
В Минобороны РФ опровергли планы по возвращению уехавших за границу россиянСмотреть фотографии
19:41
Волгоградка победила во всероссийском конкурсе «Воспитатель года»Смотреть фотографии
19:34
«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за РоссиюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:52
В Волгограде с пожарного парохода времен войны сняли 8 тонн краскиСмотреть фотографии
17:14
В волгоградском ОНФ разработали алгоритм действий при ошибочной мобилизацииСмотреть фотографии
16:58
Роковой обгон: предприниматель из Дубовки попала в страшное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:19
Урюпинский военкомат после пожара переехал в бывший детсадСмотреть фотографии
16:06
Волгоградца отлучили от интернета на год за экстремистские постыСмотреть фотографии
 