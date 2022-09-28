В Камышине произошел свадебный бум после начала мобилизации









Рост регистрации браков на фоне объявленной частичной мобилизации отмечают в городе Камышине Волгоградской области.

- С 21 по 27 сентября 10 мобилизованных горожан обменялись кольцами со своими вторыми половинами. Еще 8 заявлений на брак по мобилизации сейчас на рассмотрении. Для них сроки оформления максимально сокращают, - сообщили в администрации Камышина. - Еще 25 заявлений на регистрацию брака подано через Госуслуги.

Молодые люди, которые не получили повестки, подают заявления о заключении брака в обычном режиме. Наличие повестки или мобилизационного предписания позволяет сократить срок ожидания регистрации брака.

Как ранее сообщалось, в Волгоградской области граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, могут сочетаться законным браком в день подачи заявления. При этом чиновники профильного комитета настаивают, что такой порядок был утвержден задолго до последних событий.



