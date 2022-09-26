«Никаких новшеств»: мобилизованных волгоградцев женят одним днем

В Волгоградской области граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, могут сочетаться законным браком в день подачи заявления. Об этом 26 сентября ИА «Высота 102» сообщили в региональном профильном комитете. При этом чиновники настаивают, что такой порядок был утвержден задолго до последних событий.

Информация о том, что волгоградцы, получившие повестки, могут сыграть свадьбу в ускоренном режиме, появились в социальных сетях. На редакционный запрос информационного агентства в отделе ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области ответили следующее:

– Никаких новшеств в порядке регистрации актов гражданского состояния в связи с частичной мобилизацией не появилось. Заключить брак в ускоренном порядке в ряде случаев можно было всегда. В соответствии со статьей 11 Семейного кодекса РФ при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка и других) регистрация заключения брака возможна в день подачи заявления. Одним из оснований для сокращения срока ожидания и регистрации заключения брака также является повестка из военкомата о призыве на воинскую службу. Зарегистрировать брак можно в любом отделе ЗАГС Волгоградской области.



