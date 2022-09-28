Экономика

Ситуацию на рынке труда Волгоградской области после частичной мобилизации сравнили с пандемийным шоком

Экономика 28.09.2022 08:29
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28.09.2022 08:29



Аналитики спрогнозировали ситуацию на рынке труда Волгоградской области после частичной мобилизации. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании hh.ru,  сегодня в Волгоградской области открыто 11 тысяч вакансий, при этом конкуренция среди соискателей составляет 5,1 резюме на место (норма для рынка труда 5-6 резюме на вакансию). Ряд профессиональных сфер испытывают кадровый голод, среди них – рабочий персонал, строительство, медицина, производство и сельское хозяйство, добыча сырья, продажи и другие. 

- Рынок труда в марте-апреле уже проживал подобное состояние, вызванное началом проведения СВО и санкционным давлением, поэтому, скорее всего, мы увидим краткосрочное падение вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. Вместе с этим среди работодателей и соискателей никто не сталкивался с ситуациями, вызванными частичной мобилизации. В пользу этого сценария можно отнести лишь то, как рынок труда пережил пандемию и события конца зимы – падения и достаточно быстрого восстановления – считает Наталья Данина, главный эксперт компании по рынку труда.

- В течение ближайших месяцев может случиться снижение числа открытых вакансий по причине полной перестройки работы HR-отделов в новых условиях частичной мобилизации, с которыми до этого момента никто не сталкивался. Это новая нормативная база (внешние указы, приказы по компании и т.д.), это глобальные тектонические сдвиги и в плане влияния на системы и методы управления человеческим капиталом, это состояние точно похоже на пандемический шок. Иными словами, HR-функция вновь вошла в зону стремительной трансформации, в которой подбор новых людей далеко не первоочередная задача. В этой связи, какое-то время будет не до новых вакансий и не до подбора как такового. Насколько затянется этот период, в первую очередь, будет зависеть от интенсивности, рациональности, наличия четкой нормативной базы организации частичной мобилизации со стороны властей, - продолжает специалист.

Озвученный потенциал частичной мобилизации – 300 тысяч  человек – условно когорта молодых людей 20-24 года и чуть в меньшей степени люди до 40 лет – это самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории, которые находятся в дефиците в течение последних двух лет. Изъятие этой части трудоспособных ресурсов, безусловно, является дополнительной нагрузкой на рынок труда и фактором усугубления дефицита кадров. Но на фоне возможного сокращения числа вакансий это вряд ли отразится на уровне конкуренции за рабочие места, она останется на текущем уровне – 5-6 человек на место в целом по стране.

При этом, если смотреть на отрасли, розничная торговля – ключевой участник рынка труда в плане массового найма – продолжит подбор в сохраняющихся условиях высокой текучести кадров. В нефтегазовой и остальных сырьевых отраслях – санкционное давление, скорее всего, будет еще сильнее. Но объем трудовых ресурсов, занятых в них не так велик, чтобы иметь большое влияние на рынок труда.  Транспортная и логистическая отрасли продолжат активно развиваться за счет параллельного импорта и люди там тоже будут нужны, резюмируют аналитики.

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