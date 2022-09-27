Депутат Олег Ярыгин вступил в должность главврача поликлиники №2 Волгограда

Депутат Волгоградской городской думы, отличник здравоохранения, кандидат медицинских наук Олег Ярыгин утвержден в должности главного врача поликлиники №2. Об этом ИА «Высота 102» 27 сентября сообщили в региональном комитете здравоохранения. При этом, уточняет информагентство, новый главврач в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» пока не назначен.

– По предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения главным врачом поликлиники № 2 Волгограда назначен Олег Ярыгин, – сообщили в облздраве. – Ярыгин окончил Волгоградскую медакадемию, прошёл профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2004 года работал в департаменте здравоохранения администрации Волгограда, затем, с 2013 года, в дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области, которую возглавил в 2016 году.

Как стало известно «Высоте 102», на новой должности перед Олегом Ярыгиным поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи населению и улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения. В облздраве отдельно подчеркивают тот факт, что на период работы Ярыгина в должности главврача скорой помощи выпали непростые два пандемийных года, когда скорая помощь работала на пределе возможностей.