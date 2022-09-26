Люку по крышке: в Волгограде в канализацию попал автомобиль

Жители дома № 36 по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда пожаловались в редакцию информагентства на разрушенный люк канализации. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы, в открытый колодец уже провалился колесом автомобиль.

По словам местной жительницы, представившейся Ольгой, она опасается, что в открытый люк может упасть ребенок или старик, потому что опасное место ничем не огорожено.

— Напротив нашего дома провалился колодец, а крышку, которой он был накрыт, украли. Я обратилась к мастеру ЖЭУ, который обслуживает наш дом. Мне сказали, что водоканал отказывается от ремонта, а люк вообще никому не принадлежит, — рассказала возмущенная женщина.





Ольга уточнила, что в открытый колодец на днях въехала колесом машина, подвозившая продукты в пекарню, расположенную в торце жилого дома. После этого люк закидали строительным мусором и фанерой.

В ООО «Концессии водоснабжения» журналистам ИА «Высота 102» пояснили, что специалисты компании произвели обследование территории по улице Германа Титова.

— Установлено, что инженерные сети канализационного колодца не повреждены, а его просадка явилась следствием воздействия на него внешних факторов, таких как движение автотранспорта, — прокомментировали в пресс-службе организации. — Сегодня по указанному адресу бригада «Концессий водоснабжения» проведет работы по замене люка канализационного колодца.

Фото: читатели ИА «Высота 102»