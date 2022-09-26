«Обмороженные» жители Волжского устроили погром на остановке: видео

В городе Волжском Волгоградской области 21-летний местный житель в компании с 14-летним подростком разбили павильон на остановке общественного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МД России по Волгоградской области, перед этим злоумышленники вскрыли передвижной ларек с мороженым.

– Накануне в полицию поступило сообщение о порче остановки общественного транспорта на проспекте Ленин, в результате которой муниципальному предприятию был причинен ущерб в размере 50 тысяч рублей, – сообщили в региональном главке полиции. – Сотрудники полиции установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались ранее судимый 21-летний местный житель и 14-летний подросток. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту вандализма. Оба помещены под подписку о невыезде.

За несколько дней до погрома на остановке волжане вскрыли уличный лоток-холодильник, откуда похитили более 75 штук мороженого, которое они съели в течение трех дней.

– За кражу мороженного в отношении подозреваемых также возбуждено уголовное дело, – уточняют в полиции.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области