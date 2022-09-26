Сообщения с угрозами проверяют в школах и военкоматах Волгоградской области

В Волгоградской области утром 26 сентября сообщения с угрозами совершения терактов поступили в учебные учреждения и некоторые военные комиссариаты, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона. Проверяются сообщения в ряде учреждений без эвакуации посетителей.

– Получив сообщения с предупреждениями, руководители организаций, действуя согласно инструкциям, сообщают в профильные ведомства. При этом решения об эвакуации посетителей и персонала остаются на усмотрение руководителей, – сообщил источник информагентства в экстренных службах. – Сегодня действительно письма поступили в волгоградские школы, военкоматы.