Происшествия

Сообщения с угрозами проверяют в школах и военкоматах Волгоградской области

Происшествия 26.09.2022 11:36
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26.09.2022 11:36


В Волгоградской области утром 26 сентября сообщения с угрозами совершения терактов поступили в учебные учреждения и некоторые военные комиссариаты, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы региона. Проверяются сообщения в ряде учреждений без эвакуации посетителей. 

– Получив сообщения с предупреждениями, руководители организаций, действуя согласно инструкциям, сообщают в профильные ведомства. При этом решения об эвакуации посетителей и персонала остаются на усмотрение руководителей, – сообщил источник информагентства в экстренных службах. – Сегодня действительно письма поступили в волгоградские школы, военкоматы. 



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