Общество

«Художник от Бога»: в Волгограде умер монументалист Вячеслав Курочкин

Общество 25.09.2022 12:42
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25.09.2022 12:42


В Волгограде на 86-м году ушел из жизни художник-график, монументалист, член Союза художников России Вячеслав Курочкин. Об этом ИА «Высота 102» сообщила член правления реготделения Союза художников РФ Лидия Ишкова.

— Жуткий месяц. Ушли в иной мир замечательные художники Чаплыгин, Ханов. И вот сегодняшняя новость — умер Вячеслав Григорьевич Курочкин, — рассказала информагентству Ишкова. — Мне довелось несколько лет работать с ним в Волгоградском филиале Московского гуманитарно-экономического института. Он был художником от Бога, тонким, эрудированным. Он был универсалом, одинаково успешно работавшим в графике, монументально-декоративном искусстве и керамике.

По словам Лидии Ишковой, Курочкин был одним из первых преподавателей волгоградской детской художественной школы № 1. 

Будущий художник родился 7 февраля 1937 года. Окончил Ростовское художественное училище имени Грекова. Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (1964 год, факультет графики). Курочкин учился в мастерской народного художника Советского Союза Алексея Пахомова. Дипломная работа —серия гравюр к трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В 1983 году Курочкин вступил в Союз художников СССР. Работал на керамической фабрике. Занимался станковой и книжной графикой.

Самые известные монументально-декоративные работы мастера — панно «Покорение огня» и «Покорение воды». Два монументальных произведения площадью 130 квадратных метров появились над арками жилых домов по улице Рокоссовского в Волгограде. Выполнял их вместе со своей женой Ниной Чхеидзе. Работы над панно на фасадах зданий завершились в 1974 году.

В реготделении Союза художника России сообщили, что прощание с мастером состоится 26 сентября в 10.30 на Моторном кладбище Дзержинского района. 

Фото и коллаж: Лидия Ишкова / vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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